Московски полицай: Всички знаят кой е "Хуйло"
Арестуваха протестиращ с плакат "Хуйло" за обида към президента На Червения площад в Москва бе задържан самотен протестиращ, носещ плакат с една един...
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Арестуваха протестиращ с плакат "Хуйло" за обида към президента На Червения площад в Москва бе задържан самотен протестиращ, носещ плакат с една един...