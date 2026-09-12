Грижа и добро здраве с премиум технологии от Yettel и HUAWEI
Смарт часовник HUAWEI в комплект с интелигентен кантар HUAWEI Scale 3 – перфектната двойка за здраве и добра форма
Следете всички новини, анализи и коментари за Huawei Watch. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Смарт часовник HUAWEI в комплект с интелигентен кантар HUAWEI Scale 3 – перфектната двойка за здраве и добра форма
Huawei Watch G 4 и Global Brands на сцената на Sofia Fashion Week AW 23/24 с иновативна модна колаборация
Първият смарт часовник на китайския телекомуникационен гигант Huawei е вече на българския пазар. Можете да го откриете в търговската мрежа на Vivacom...