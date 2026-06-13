Изтеглят от пазара перални Hotpoint и Indesit
Около 519 000 от машините, продадени във Великобритания между октомври 2014 г. и февруари 2018 г., могат да бъдат засегнати от повреда в системата за...
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Около 519 000 от машините, продадени във Великобритания между октомври 2014 г. и февруари 2018 г., могат да бъдат засегнати от повреда в системата за...