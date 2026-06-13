Забраната за достъп до хотел "Вероника" не се спазва
Въпреки изричната забрана за достъп до хотел "Вероника" до приключване на следствените действия, работници безпрепятствено обикалят по обекта и слагат...
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Въпреки изричната забрана за достъп до хотел "Вероника" до приключване на следствените действия, работници безпрепятствено обикалят по обекта и слагат...