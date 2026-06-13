Медали за ветерани от войната
Юбилейни медали по повод 70 години от победата над хитлерофашизма получиха ветераните от община Симитли. Отличията им бяха връчени от представителя на...
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Юбилейни медали по повод 70 години от победата над хитлерофашизма получиха ветераните от община Симитли. Отличията им бяха връчени от представителя на...