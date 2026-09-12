Кристоферсен спечели драматичния слалом в Кранска Гора
Норвежкото дете чудо в алпийските ски Хенрик Кристоферсен спечели един от най-драматичните слаломи за световната купа през сезона. Той триумфира на пи...
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Норвежкото дете чудо в алпийските ски Хенрик Кристоферсен спечели един от най-драматичните слаломи за световната купа през сезона. Той триумфира на пи...
Леви. Новата звезда на норвежките и световни ски Хенрик Кристоферсен спечели днес първия слалом за СК в Леви (Финл). Той бе втори след първия манш, но...
Шладминг. Новата норвежка звезда в ските Хенрик Кристоферсен влезе в историята на Световната купа с първата си победа. 19-годишният норвежец спечели...