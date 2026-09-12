Всичко за Хавиер Масчерано

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Масчерано наби лекар

Масчерано наби лекар

Аржентина продължава да води в квалификациите за Мондиал 2014. Тимът направи 1:1 с Еквадор, но е само на 2 т. от класиране за финалите. Хавиер Масчер...

12 юни | 17:35
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