Масчерано: Чест е да познавам Стоичков
Какво е да си абониран за най-големите мачове в световния футбол? За отговор предаването "Код спорт" по TV+ потърси най-точния човек в момента. Футбол...
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Какво е да си абониран за най-големите мачове в световния футбол? За отговор предаването "Код спорт" по TV+ потърси най-точния човек в момента. Футбол...
Рио де Жанейро. "Това е много тежък удар за всички нас. Болката от тази загуба ще ни остане до края на живота. Това беше нашият шанс, но ние не се въз...
Манчестър. Хавиер Масчерано разкри, че е бил подведен от Ливърпул преди да осъществи трансфера си в Барселона през лятото на 2010 година. Репутацията...
Аржентина продължава да води в квалификациите за Мондиал 2014. Тимът направи 1:1 с Еквадор, но е само на 2 т. от класиране за финалите. Хавиер Масчер...