Омръзна ни да пестим, харчим за храна и дрехи
На българите им омръзна де пестят и вече развързват кесията. Оборотът в търговията на дребно през май нараства с 1,5% спрямо същия месец на миналата г...
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На българите им омръзна де пестят и вече развързват кесията. Оборотът в търговията на дребно през май нараства с 1,5% спрямо същия месец на миналата г...
Харчим до 20% по-малко за облекло и обувки
Очакват бум на картовите плащания