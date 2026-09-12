Изгонен от ДПС: Местан ме наричаше "язвата на ДПС"
"Имаше едно изказване на Лютви Местан, който ме нарече "язвата на ДПС". И каза,че моето отстраняване е операция, от която ще спечели движението. Е, ви...
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"Имаше едно изказване на Лютви Местан, който ме нарече "язвата на ДПС". И каза,че моето отстраняване е операция, от която ще спечели движението. Е, ви...
110 млади дръвчета и зелени декоративни храсти ще бъдат засадени до края на ноември в дворовете на всички училища в община Исперих. Залесяването е...
Жест към бежанците от лагера в Пъстрогор направи в последния ден на мюсюлманския празник Рамазан Байрям независимият депутат Гюнай Хюсмен от Разград....
Депутат тръгва с мерцедеса си на обиколка из селата в Лудогорието. Независимият Гюнай Хюсмен, който миналата година бе изключен от ДПС, задето не спа...
Независимият Гюнай Хюсмен осъди държавата и с парите купи офис на колела Депутат тръгва с мерцедеса си на обиколка из селата в Лудогорието. Независим...
Депутатите Гюнай Хюсмен и Муса Палев, които бяха изключени от ДПС, имат солиден опит в политиката. Двамата от години са основни играчи на Движението в...
София. Парламентарната група на ДПС остана с двама народни представители по-малко. Това стана, след като на заседание бяха изключени Гюнай Хюсмен, изб...
Гюнай Хюсмен разбрал за измамата, когато му отказали достъп до банковата му сметка