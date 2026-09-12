Гугушева остана само редови прокурор
София. Галя Гугушева, която за кратко беше кандидат за конституционен съдия, издигнат от СДС, вече е редови прокурор. По предложение на главния обвини...
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София. Галя Гугушева, която за кратко беше кандидат за конституционен съдия, издигнат от СДС, вече е редови прокурор. По предложение на главния обвини...
София. Изпит по конституционно право държа синът на Галя Гугушева, докато тя бе изправена пред Висшия съдебен съвет заради сигнали срещу нея, научи "С...
София. Кандидатът за конституционен съдия Галя Гугушева си поиска пълна проверка. Тя изпрати отворено писмо до председателя на парламентарната Комисия...