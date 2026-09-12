ГБ обсъди социологическите проучвания и допитвания в предизборната кампания
София. Провеждането и оповестяването на социологически проучвания и допитвания в рамките на предизборната кампания беше основна тема на петото заседан...
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София. Провеждането и оповестяването на социологически проучвания и допитвания в рамките на предизборната кампания беше основна тема на петото заседан...
София. Гражданският борд за свободни и прозрачни избори ще проведе третото си заседание днес, съобщиха от правителствената информационна служба. Изго...
София. Гражданският борд за свободни и прозрачни избори ще проведе своето второ заседание в сградата на Министерски съвет в понеделник, съобщава прави...
София. Гражданският борд за свободни и прозрачни избори към служебното правителство ще заседава за първи път в 14.00 часа в Гранитната зала на Министе...
София. Днес ще се проведе заседание на Гражданския борд към министър-председателя Марин Райков в Гранитна зала на Министерския съвет, съобщи правителс...