Македонски град под полицейска обсада след престрелка
Македонският град Куманово е под полицейска обсада след голяма престрелка. Тя е станала около 4.00 часа тази сутрин и най-малко петима души са пострад...
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Македонският град Куманово е под полицейска обсада след голяма престрелка. Тя е станала около 4.00 часа тази сутрин и най-малко петима души са пострад...