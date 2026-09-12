Главчев се произнесе за скандала с изборите. Кои са виновните?
Служебните кабинети си свършиха работата, за безобразията няма как да носим отговорност, заяви той
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Служебните кабинети си свършиха работата, за безобразията няма как да носим отговорност, заяви той
Президентът отдавна готвел служебния премиер за нов дипломатически пост
Какво каза служебният премиер
Коментира влизането ни в Шенген
Новите мощности ще осигурят надежден източник на електроенергия
Премиерът Педро Санчес ще посети засегнатите райони утре
Какво коментира служебният премиер
Теренът ще бъде разчистен до месец
Което отново доказва близките ни отношения със Саудитска Арабия
Свързана е с пътуването до Северна Ирландия
Кога ще бъде окончателно разчетена
Тогава показахме, че не може да има изкуствени граници. Сега ще премахнем последната
Кабинетът отпусна 100 млн. лв. за провеждането на вота
Кандидатурите на двамата трябва да бъдат представени още днес
„Нашата основна цел е организирането на честни, прозрачни и свободни избори“, заяви още той
Какво спешно им нареди премиерът
Ще се събере ли кворум в парламента
В диалог с президента реших името на вътрешния минитър, каза новият стар премиер
Датата обръща на няколко пъти историята ни и ни тласка към Кремъл
Той сам потвърди новината за поста си