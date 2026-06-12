Отново отмениха Гластънбъри
За втора поредна година фестивалът не може да се състои заради пандемията
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За втора поредна година фестивалът не може да се състои заради пандемията
Пандемията осуети още музикални събития
Участието на Адел на Гластънбъри бе сред редките й появявания след раждането на сина й през 2012-а
Foo Fighters са първият обявен хедлайнер на фестивала в Гластънбъри за 2015 година. Това обявиха от бандата, а новината бе потвърдена и от организатор...