Всичко за Георги Домусчиев

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Домусчиев: Треньорът остава

Домусчиев: Треньорът остава

Треньорската смяна на Георги Дерменджиев не стои на дневен ред, отсече един от благодетелите на "Лудогорец" Георги Домусчиев след успеха с 1:0 над "Ле...

08 март | 18:58
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