Домусчиеви запазват позиции в световната класация на милиардерите
Те имат по 2,1 млрд. долара, показва най-новата класация в реално време на сп. "Форбс“
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Те имат по 2,1 млрд. долара, показва най-новата класация в реално време на сп. "Форбс“
Георги и Кирил Домусчиеви са единствените нашенци в класацията на сп. "Форбс"
Данни на "Форбс"
Поредно дарение от братята Кирил и Георги Домусчиеви получиха болниците в Разград, Исперих и Кубрат
Нуждаещи се жители на Разград и региона ще получат 4000 пакета с хранителни продукти
Започва мащабна дарителска акция на стойност 300 000 лева по инициатива на братята Кирил и Георги Домусчиеви
Целта са групи в Шампионска лига или Лига Европа, обяви шефът
Не съм предоставял или продавал апартамент на финансовия министър, каза бизнесменът
Премиер, двама министри, кмет и шеф на БФС прерязаха лентата на трибуна "Моци". Министър-председателят Бойко Борисов кацна с хеликоптер в петък привеч...
Треньорската смяна на Георги Дерменджиев не стои на дневен ред, отсече един от благодетелите на "Лудогорец" Георги Домусчиев след успеха с 1:0 над "Ле...
Разград. "Лудогорец ще продължи да играе агресивен, нападателен и офанзивен футбол и ще радва феновете си и на новия стадион", с тези думи единият от...