Разжалваха ген. Тонев, той иска разследване
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е свалил политическото си доверие от шефа на здравната комисия в парламента ген. Стоян Тонев. Повод са публичните обвине...
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Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е свалил политическото си доверие от шефа на здравната комисия в парламента ген. Стоян Тонев. Повод са публичните обвине...