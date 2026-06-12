Новак: Още не сме решили за газовите доставки за Украйна
Все още няма решение за прекратяване на газовите доставки за Украйна. Това заяви министърът на енергетиката на Русия Александър Новак, цитиран от РИА...
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Все още няма решение за прекратяване на газовите доставки за Украйна. Това заяви министърът на енергетиката на Русия Александър Новак, цитиран от РИА...