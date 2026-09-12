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"Сирак Скитник" за Селие

"Сирак Скитник" за Селие

Катрин Селие, съпругата на швейцарския етнолог, музикант и продуцент Марсел Селие, днес прие наградата "Сирак Скитник" на тържествена церемония в БНР....

14 май | 21:10
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