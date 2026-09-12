Сливен събира деца от 12 страни на танцов фестивал
Сливен. 350 деца от чужбина и 700 от Сливен ще участват в 18-ия международен детски фолклорен танцов фестивал "Приятелство без граници". Проявата зап...
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Сливен. 350 деца от чужбина и 700 от Сливен ще участват в 18-ия международен детски фолклорен танцов фестивал "Приятелство без граници". Проявата зап...
Благоевград. Певците и танцьорите на Детско - юношески фолклорен ансамбъл „Якоруда" получиха поредното признание за таланта си на старопланинския събо...
Катрин Селие, съпругата на швейцарския етнолог, музикант и продуцент Марсел Селие, днес прие наградата "Сирак Скитник" на тържествена церемония в БНР....