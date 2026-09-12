109 розови фламинго посрещат Giro d’Italia в Бургас
Арт инсталация в подкрепа на кандидатурата на града за Европейска столица на културата 2032
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Арт инсталация в подкрепа на кандидатурата на града за Европейска столица на културата 2032
Според биолозите това е заради топлите води и разнообразието от храна
иззаде го на полицаите
Пловдив. Розови фламинга, стадо камили, сурикати, носати мечета и видри ще бъдат част от новите животни, които ще могат да се видят в Пловдивския зооп...
В дивата природа Грейтър щеше да оцелее едва до 25 години
Бургас. Второ розово фламинго бе забелязано в Атанасовско езеро в Бургас. В началото наоктомври орнитолози забелязаха един екземпляр, съобщиха от Бълг...