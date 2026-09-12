Колумбия спря мирните преговори с ФАРК заради отвличане
Отвлеченият генерал и спътниците му да бъдат освободени, настоя президентът Хуан Мануел Сантос
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Отвлеченият генерал и спътниците му да бъдат освободени, настоя президентът Хуан Мануел Сантос
Богота. Почти 5 тона марихуана бяха открити в Колумбия, скрити в нелегални складове, за които се говори, че са собственост на партизанското движение с...
Богота. Президентът на Колумбия, Хуан Мануел Сантос, заяви, че страната няма да се съгласи на примирие с бунтовническата групировка ФАРК, предаде АФ...