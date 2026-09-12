Елена Йончева и Танер Кабилов вече са част от групата на Европейските консерватори и реформисти в ЕП
Така групата на ЕКР става с 81 членове в ЕП
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Така групата на ЕКР става с 81 членове в ЕП
Днешната криза на идентичността е резултат от опита да се заличат естествените връзки между човека, неговото семейство, общност и нация
Брюксел. Лидерът на България без цензура Николай Бареков стана официално член на групата на консерваторите в Европарламента. Гласуването от тази сутри...