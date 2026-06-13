Без Георги Иванов във финала на Евро 2015
Без български състезател във финала на гюле на Евро 2015. Това е голямата новина от първия състезателен ден на шампионата на планетата в зала в Прага....
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Без български състезател във финала на гюле на Евро 2015. Това е голямата новина от първия състезателен ден на шампионата на планетата в зала в Прага....