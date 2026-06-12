ДКЕВР няма да вземе лиценза на "Енерго Про"
София. Не е на лице толкова тежко нарушение така, че да се отнема лиценза на „Енерго Про", заради двойните фактури. Това съобщи председателят на ДКЕВР...
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София. Не е на лице толкова тежко нарушение така, че да се отнема лиценза на „Енерго Про", заради двойните фактури. Това съобщи председателят на ДКЕВР...