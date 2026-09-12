Миро и жена му се накиприха в носии
Топ музикантът и Ели дефилираха на фестивала в Жеравна
Следете всички новини, анализи и коментари за Ели. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Топ музикантът и Ели дефилираха на фестивала в Жеравна
Топ музикантът е редовен във фитнеса, поти се и с доматите в градината
Аз съм детето на жена ми – друго не планирам, споделя певецът
Миро заведе гаджето си Ели на испански остров. Той публикува снимка с любимата си в социалните мрежи, а фотосът мигновено натрупа стотици лайкове. "П...
Лондон. 10 май, 2005 г. "Каризма" пеят под заглушителни аплодисменти в местен клуб. След концерта сядат да отдъхнат, заобиколени от почитатели, сред к...
Съпругата на Киро смайва с перфектно тяло