Ген. Тонев: Електронната здравна карта влиза до 6 месеца
В рамките на 6 месеца трябва да бъде въведена електронната здравна карта и след това тя трябва да бъде адаптирана към електронното здравеопазване в Ев...
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В рамките на 6 месеца трябва да бъде въведена електронната здравна карта и след това тя трябва да бъде адаптирана към електронното здравеопазване в Ев...
София. С въвеждането на електронната здравна карта, което в края на следващата година ще бъде факт, вие като носител на документ, че сте здравноосигур...
София. „Ще направя нужното в 2015 година всички да имаме електронно досие, електронна здравна карта и електронна рецепта", каза новият здравен министъ...