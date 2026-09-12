Заявяваме лична карта по електронен път
За целта няма да се изисква ползването на квалифициран електронен подпис
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За целта няма да се изисква ползването на квалифициран електронен подпис
Стартира тестването на Единната информационна система на съдилищата
През месец юни всеки здравноосигурен може да смени личния си лекар. За първи път промяната може да става по електронен път, съобщават от НЗОК. Запаз...
Българите в чужбина ще могат да подновяват личните си документи по електронен път. Това става възможно след като днес правителството одобри промени в...
От 2015 г. болничните ще се изплащат до 5 работни дни, а информацията ще се предава от лекарите в Националния осигурителен институт по електронен път....
Съдебните изпълнители вече ще могат да налагат запор по електронен път върху банковите сметки за вземания от длъжници. Това предвиждат текстове за про...