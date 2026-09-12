Всичко за Електронен Път

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Плащат болничните до 5 дни

Плащат болничните до 5 дни

От 2015 г. болничните ще се изплащат до 5 работни дни, а информацията ще се предава от лекарите в Националния осигурителен институт по електронен път....

13 октомври | 19:51
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Запорират сметки по е-пощата

Запорират сметки по е-пощата

Съдебните изпълнители вече ще могат да налагат запор по електронен път върху банковите сметки за вземания от длъжници. Това предвиждат текстове за про...

04 август | 18:45
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