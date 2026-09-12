Всичко за Елбрус

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Българин загина на Елбрус

Българин загина на Елбрус

Български алпинист е загинал при опита си да покори връх Елбрус - най-високият планински масив и връх в Русия (5642 метра) и в планинската система Гол...

12 февруари | 7:56
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Оцелявай трудно в Памир

Оцелявай трудно в Памир

Спасителят Райчо Тодоров разказва най-вълнуващите истории от планините Разярена като зарязана съпруга виелица се извила по пътя на група алпинисти къ...

18 януари | 8:05
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