Клисарова: Задължително е да има само един учебник
Искам да се обърна към всички ученици, към първокласниците, към техните родители, към учителите, че днес е един светъл ден и хубав празник за цяла Бъл...
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Искам да се обърна към всички ученици, към първокласниците, към техните родители, към учителите, че днес е един светъл ден и хубав празник за цяла Бъл...
Разписват в програма какво трябва да знаят 5-годишните Проектът по всеки учебен предмет да има само един учебник остава в историята. Той бе идея на п...
София. И родителите, и учителите държат да има единен учебник. Това посочи образователният министър Анелия Клисарова пред bTV. „Ако държим на качеств...
София. Евентуалният бъдещ единен учебник ще бъде напечатан на по-лека хартия, за да не тежи на подрастващите. Това обясни образователният министър Ане...