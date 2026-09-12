Четем нова сага от Джон Гришам
Гангстери, убийства и адвокати в „Момчетата от Билокси“
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Гангстери, убийства и адвокати в „Момчетата от Билокси“
Боб Дилън допълва звездното трио
Себастиан Ръд не е типичният адвокат с кантора, бюро и секретарка. Дори телефонният му номер не фигурира в никой указател. Но той няма нужда от реклам...
Бъдещето на Саманта изглежда сигурно - в най-голямата юридическа фирма на Уолстрийт я очаква бляскава кариера. Но разразилата се финансова криза изхвъ...
Лондон. Джон Гришам заяви, че присъдите за тези, които са хванати да теглят снимки от интернет на деца, жертви на сексуално насилие, трябва да бъдат п...