Всичко за Джон Гришам

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Гришам завижда на адвокат

Гришам завижда на адвокат

Себастиан Ръд не е типичният адвокат с кантора, бюро и секретарка. Дори телефонният му номер не фигурира в никой указател. Но той няма нужда от реклам...

07 декември | 1:00
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