Мария Илиева хвърли бомба. Прави дует с легендарен изпълнител
Предстоящият му сингъл се казва Forever
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Предстоящият му сингъл се казва Forever
"Биволското сърце" го очарова
Семейството обаче не бърза с покупката
Джо Лин Търнър ще гостува през септември във Враца
В петък вечер на открита сцена на централния площад „Жеравица" в Монтана ще пее звездата на легендарните рок-групи Rainbow и Deep Purple Джо Лин Търн...
Световноизвестният вокалист на Deep Purple и Rainbow Джо Лин Търнър се връща в България за трети път след участието на финала на Х Фактор с победител...
Кюстендилци се подсигуриха срещу дъжд за мегаконцерта на Джо Лин Търнър: "С Кюстендил в сърцето!" Шоуто на хардрок легендата е пред Драматичния театър...
Американската хардрок звезда Джо Лин Търнър ще изнесе концерт пред Драматичния театър в Кюстендил от 19.00 в четвъртък, 22 октомври 2015 г. Музикалнот...
Рок легендата Джо Лин Търнър взриви Сливен. Над 5 хил души се събраха на концерта на бившият вокалист на Deep Purple и Rainbow. Повече от три часа Джо...
Бившият вокалист на Rainbow и Deep purple Джо Лин Търнър ще изнесе концерт под Сините камъни. "Събитието ще се състои от 19,30 часа на 19 септември на...
Легендата на "Пърпъл" искал да си купи къща в България Легендата на "Дийп Пърпъл" и "Рейнбоу" Джо Лин Търнър вече е заявил приоритета си в менюто у н...
Монтана. Световната рок звезда Джо Лин Търнър мина за няколко часа през Монтана, пя, видя се с кмета Златко Живков и даде ценни съвети към децата, род...