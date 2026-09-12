Джесика Симпсън щастлива у дома
"Щастлива съм, че пак съм си у дома при моите две сладурчета - дъщеря ми Максуел и сина ми Ейс. Толкова ми липсваха. Божествени са", написа Джесика С...
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"Щастлива съм, че пак съм си у дома при моите две сладурчета - дъщеря ми Максуел и сина ми Ейс. Толкова ми липсваха. Божествени са", написа Джесика С...
Вдигат училището в "Лозенец"
След една дъщеря и второ бебе на път Джесика Симпсън най-накрая се е решила да мине под венчило с бащата. Актрисата е сгодена за Ерик Джонсън, с кого...