Дженифър Лоурънс се къпе с пяна за бръснене
"Може да скандализирам всички, но истината е, че се къпя с крем пяна за бръснене", призна Дженифър Лоурънс. Всъщност актрисата има предвид как сваля г...
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"Може да скандализирам всички, но истината е, че се къпя с крем пяна за бръснене", призна Дженифър Лоурънс. Всъщност актрисата има предвид как сваля г...
Дженифър Лорънс и Крис Евънс са новата звездна двойка в Холивуд. "Капитан Америка" е спечелил сърцето на 9 години по-младата си колежка съвсем наскоро...
Дженифър Лоурънс отказала на Куентин Тарантино. Режисьорът я искал за главната женска роля в новия му филм "Омразната осморка", който тръгва у нас пре...
Линдзи Лоън e бясна на колежката си Дженифър Лоурънс, заради грубия й коментар в "Късното шоу на Стивън Колбърт". Звездата от "Игрите на глада" се опл...
"Надявам се Доналд Тръмп да не бъде избран за президент. Ако това се случи, ще настъпи краят на света", заяви носителката на "Оскар" Дженифър Лоурънс....
Дженифър Лоурънс оглави списъка на Forbes с най-високо платените актриси за 2014-2015 г. Звездата от "Игрите на глада" стъпва на първото място с цели...
"Лятото имам голям проблем. Колкото и оскъдно да съм облечена, ми се иска просто да сваля всичко и да тръгна както майка ме е родила. Мисля, че повече...
Новият бодигард на актрисата Дженифър Лоурънс се превърна в звезда само за няколко дни. В социалните мрежи се завъртяха снимки на мъжа и красивата й р...
Носителката на "Оскар" е златна мина за продуцентите, отсъди "Форбс" Дженифър Лоурънс е най-доходоносната актриса през 2014 г. Филмите с нейно участи...
Дженифър Лоурънс едва не погинала, след като се задавила с хапче, но колегата й Уди Харелсън я спасил, демонстрирайки бърза реакция. Инцидентът стана...
Над 30 милиона гледаха зрелищната церемония за Оскарите
Лос Анджелес. Рене Зелуегър е голям фен на Дженифър Лоурънс. 44-годишната актриса силно се интерсувала от по-младата си колежка и дори се опитвала да...