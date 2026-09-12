Джеки Чан на 70: За каскадьора е щастие да остарее
Екшън актьорът има два рекорда в Книгата на Гинес
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Екшън актьорът има два рекорда в Книгата на Гинес
Ще става член на ККП
Актьорът обеща голяма сума пари на човека, който създаде лекарство срещу вируса
Случката става по време на снимките на "Авангард"
Екшъните с Джеки Чан са са превърнали в класика. Още един подобен излезе. "Дим да ни няма" е от режисьора на "Умирай трудно 2" и "Катерачът" Рени Харл...
За трета поред година основателят на Microsoft Бил Гейтс държи лидерството на класацията за най-уважавани мъже в света, според проучване на британскат...
Виртуози на пластиката от компанията на Джеки Чан и от манастира Шаолин идват в България. Кунг фу спектакълът им Gateway открива фестивала на съвремен...