Джеймс Патерсън е най-богатият писател на 2018
„Форбс“ пусна поредната класация
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„Форбс“ пусна поредната класация
Джеймс Патерсън е най-богатият писател за последните 12 месеца, твърди актуалната класация на "Форбс". Той е на върха с приходи от 95 милиона долара и...
Джеймс Патерсън e най-печелившият писател за втора поредна година според класацията на "Форбс" за 2015-та. Американецът, майстор на съспенса и трилъра...