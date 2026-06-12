Вижте как превъртя актьорът от "50 нюанса сиво"
Бизнес костюмът, късата коса и съблазнителен поглед са заменени
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Бизнес костюмът, късата коса и съблазнителен поглед са заменени
Джейми Дорнан стана татко на втора дъщеря. Съпругата на звездата от "50 нюанса сиво" Амелия Уорнър е родила тайно преди дни. 33-годишната актриса и п...
Джейми Дорнан обяви, че няма да участва в продължението на "50 нюанса сиво, като основна причина за това посочи недоволството на съпругата си - Амелия...
Дакота, дъщерята на Мелани Грифит и Дон Джонсън, е забранила на семейството си да гледа филма "50 нюанса сиво" е очакваната с огромно нетърпение филм...