Обявиха причината за смъртта на кийбордиста на Джак Уайт
Стана ясна причината за смъртта на кийбордиста на Джак Уайт - Исая Оуенс. „Следователят обяви, че смъртта на Исая „Ikey" Оуенс е причинена от сърдече...
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Стана ясна причината за смъртта на кийбордиста на Джак Уайт - Исая Оуенс. „Следователят обяви, че смъртта на Исая „Ikey" Оуенс е причинена от сърдече...
Пуебла. Кийбордистът на Джак Уайт – Исая „Ikey" Оуенс бе намерен мъртъв. Тялото му бе открито във вторник сутрин в хотелска стая в Пуебла, Мексико. 3...
Денвър. Легендарният Джак Уайт представи нов видеоклип - към парчето „Would You Fight For My Love?", което е и новият сингъл от последния му албум „La...