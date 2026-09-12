Мистерия на 136 години: Кой е Джак Изкормвача - нова версия
Поредна екстравагантна теория за разкриване на неуловимия маниак - изследовател го свързва с масонски тайни
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Поредна екстравагантна теория за разкриване на неуловимия маниак - изследовател го свързва с масонски тайни
Съдебни процеси се провалят, разследването продължава
Пра-правнучка на лондонски полицай откри улики
Аарон Космински е името на известния сериен убиец
Шал разкри, че полски бръснар е избивал проститутките в Лондон Аарон Космински издъхнал на 53 г. в лудница, тежал само 44 кг Той без съмнение е най-...
Самоличността на прочутия лондонски сериен убиец Джак Изкормвача бе разкрита повече от 120 години след зловещите престъпления, извършени от него, съоб...