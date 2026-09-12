Играят „Двамата невронци” в Сандански
Сандански. Актьори на благоевградския театър, музиканти и певци на Камерна опера - Благоевград и Орлин Горанов ще излязат заедно на сцената на Летния...
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Сандански. Актьори на благоевградския театър, музиканти и певци на Камерна опера - Благоевград и Орлин Горанов ще излязат заедно на сцената на Летния...
Благоевград. Драматичен театър „Н. Вапцаров" и Камерна опера – Благоевград отново ще представят музикалната комедия „Двамата невронци". На 13 март от...
Благоевград. Благоевградският театър и Камерна опера представят премиерно тази вечер от 19.00 часа „Двамата невронци" на гости на Благоевградска филх...