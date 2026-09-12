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Ето какво показва хороскопът ви за днес
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Ето какво показва хороскопът ви за днес
През следващия лунен месец ще се занимавате с фамилията и дейности, свързани с дома
Разследващите все още не са сигурни дали има други евентуални цели Саид Фарук и съпругата му Ташфин Малик, които на 2 декември откриха стрелба в соци...