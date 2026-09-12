20-годишна поморийка върна изгубен портфейл
20 годишна поморийка намери изгубен портфейл и го върна на собственика му. За случая разказа младата майка Петя Иванова. Тя и съпругът й Илия Кърпачев...
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20 годишна поморийка намери изгубен портфейл и го върна на собственика му. За случая разказа младата майка Петя Иванова. Тя и съпругът й Илия Кърпачев...
Бивш затворник намери чанта с пари и документи и я върна на собственика й. Валентин Атанасов е прекарал над 20 години по българските затвори заради ма...
Притекли се на помощ на ограбена жена