Цял отбор в Германия е под карантина
Динамо Дрезден пропуска началото на първенството
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Динамо Дрезден пропуска началото на първенството
Феновете на Динома впечатлиха по време двубоя за Купата на Германия
Дрезден. Елитният Шалке 04 допусна срамно отпадане още в първия кръг на турнира за Купата на Германия. "Миньорите" загубиха с 1:2 от третодивизионния...
Враца. Ръководството на "Ботев" Враца стяга тансфер на централния нападател Жайро Родригес и защитника Асен Георгиев. Това съобщи след завръщането си...