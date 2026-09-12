Крило от "Левски" се зъби на оферти
Гари Родригес е отхвърлил още две оферти за него, научи "Стандарт". Холандецът обяви, че те не го интересували, въпреки че ставало въпрос за сериозни...
Следете всички новини, анализи и коментари за Димитър Везалов. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Гари Родригес е отхвърлил още две оферти за него, научи "Стандарт". Холандецът обяви, че те не го интересували, въпреки че ставало въпрос за сериозни...
София. "Славия" стяга нова защита за пролетта. "Белите" привлякоха македонеца Кире Ристевски, но не спират дотук. От "Овча купел" си правят устата за...
София. Димитър Везалов, който си заби автогол и с това лиши "Левски" от титлата ще напусне клуба, научи "Стандарт". Още преди няколко дни бранителят е...