Всичко за Димитър Везалов

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"Левски" пъди грешиник

"Левски" пъди грешиник

София. Димитър Везалов, който си заби автогол и с това лиши "Левски" от титлата ще напусне клуба, научи "Стандарт". Още преди няколко дни бранителят е...

03 юни | 4:50
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