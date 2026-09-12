Всичко за Дейвид Гилмор

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Вечният Гилмор

Вечният Гилмор

Дочакахме - след 20 години мълчание "Пинк Флойд" пускат последния си албум, зад който стои живата легенда Дейвид Гилмор. Феновете вече тръпнат от нетъ...

10 октомври | 21:05
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