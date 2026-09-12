Хит от 1975 г. се превръща в една от най-добрите рок песни на всички времена
Песента се ражда почти на един дъх, докато групата преживява умората от славата и загубата на своя основател
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Песента се ражда почти на един дъх, докато групата преживява умората от славата и загубата на своя основател
Дейвид Гилмор, който разказва истории с 6 струни
Призив от "Пинг флойд"
Китаристът на Pink Floyd Дейвид Гилмор обяви датите за лятното си турне в Европа. Първият концерт ще бъде на 25 юни във Вроцлав, Полша, а последният е...
Не се обръщам с гняв назад, казва топкитаристът "Пинк флойд" окончателно се разпадна, съобщи "Ентъртейнмънт уикли", като се позова на Дейвид Гилмор,...
Когато се събрахме за един концерт с Роджър Уотърс, си припомних защо навремето съм се отказал да свиря повече с него, казва китаристът на "Пинк Флойд...
Дочакахме - след 20 години мълчание "Пинк Флойд" пускат последния си албум, зад който стои живата легенда Дейвид Гилмор. Феновете вече тръпнат от нетъ...
"Х-Фактор" проваля младежите, тъй като ги възпитава в мързел, смята китаристът на "Пинк Флойд" ДЕЙВИД ГИЛМОР. Цяло поколение вече мисли, че може да по...