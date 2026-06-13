За 43% от децата ни българският не е майчин
Кой днес работи при живи родители, питали младите За 43% от децата у нас българският език не е майчин. Това сочи статистика, оповестена по време на з...
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Кой днес работи при живи родители, питали младите За 43% от децата у нас българският език не е майчин. Това сочи статистика, оповестена по време на з...