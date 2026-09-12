Всичко за Даниел Стъридж

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Последни новини Спорт
Англия без Стъридж в Базел

Англия без Стъридж в Базел

Ливърпул. Нападателят на Ливърпул Даниел Стъридж няма да може да вземе участие за Англия в откриващата евроквалификация срещу Швейцария в понеделник....

06 септември | 11:03
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Стъридж на линия за Челси

Стъридж на линия за Челси

Ливърпул. Нападателят на Ливърпул Даниел Стъридж заяви, че се надява да бъде на линия за ключовия двубой срещу Челси в неделя. Английският национал пр...

24 април | 14:53
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