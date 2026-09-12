ПСЖ дава 50 млн. паунда за Стъридж
Нападателят на "Ливърпул" Даниел Стъридж е една от основните трансферни цели на френския шампион Пари Сен Жермен. Според "Сън" парижани са готови да...
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Нападателят на "Ливърпул" Даниел Стъридж е една от основните трансферни цели на френския шампион Пари Сен Жермен. Според "Сън" парижани са готови да...
Бившият мениджър на "Тотнъм" и "Куинс Парк Рейнджърс" Хари Реднап сподели, че нападателят на "Ливърпул" Даниел Стърдиж е най-добрият английски футболи...
Английският нападател на "Ливърпул" Даниел Стъридж започна тренировки с първия тим за пръв път от май месец на тренировъчната база на "червените" "Мел...
Нападателят на "Ливърпул" Даниел Стъридж има голяма вероятност да остане извън терените до октомври, информира Daily Mail. Асът на "червените" претърп...
Нападателят на "Ливърпул" Даниел Стъридж може да пропусне остатъка от сезона заради контузия. Новината съобщи мениджърът на "червените" Брендън Роджър...
Даниел Стъридж продължи договора си с Ливърпул. Нападателят ще играе за отбора още пет години, стана ясно от двете страни вчера, които подписаха новия...
Ливърпул. Нападателят на Ливърпул Даниел Стъридж няма да може да вземе участие за Англия в откриващата евроквалификация срещу Швейцария в понеделник....
Ливърпул. Нападателят на Ливърпул Даниел Стъридж заяви, че се надява да бъде на линия за ключовия двубой срещу Челси в неделя. Английският национал пр...
Ливърпул. В Ливърпул се надяват, че Даниел Стъридж ще бъде на линия за предстоящото гостуване срещу Норич във Висшата лига в неделя. 24-годишният гол...
Лондон. Англия ще излезе Даниел Стъридж в нападение в контролата срещу Германия. 24-годишният нападател пропусна контролата с Чили в края на миналата...
Ливърпул. Нападателят Даниел Стъридж напусна преждевременно тренировката на националния отбор на Англия преди контролата с Германия. Острието призна,...
Лондон. Нападателят на Ливърпул Даниел Стъридж няма да може да играе за Англия в ключовата световна квалификация срещу Украйна във вторник. Причината...