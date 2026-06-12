ДСБ пускат д-р Енчев срещу Тотев
ДСБ в Пловдив настоява пред партньорите си от Реформаторския блок за кандидат-кмет на Пловдив да бъде издигнат д-р Невен Енчев, научи "Стандарт". Какт...
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ДСБ в Пловдив настоява пред партньорите си от Реформаторския блок за кандидат-кмет на Пловдив да бъде издигнат д-р Невен Енчев, научи "Стандарт". Какт...