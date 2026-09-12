"Четирите шанци" останаха без публика
Организаторите започват да връщат пари за продадени билети
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Организаторите започват да връщат пари за продадени билети
Най-добрият българин в този спорт преодоля 127 метра
Ски скачач №1 на България Владимир Зографски ще участва и в четирите старта от най-престижната верига „Четирите шанци". Това съобщи неговия баща и тре...