"Радецки" - нарязан на скрап и построен наново
Деца събирали пари, за да се възстанови легендарния кораб, който пази спомена за Ботев и неговата чета
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Деца събирали пари, за да се възстанови легендарния кораб, който пази спомена за Ботев и неговата чета
От борда на „Радецки” изпратил телеграми до вестници в Женева и Париж, че „200 български юнаци” са тръгнали на помощ на въстаналите
Казанлък. 146 години от подвига на четата на Хаджи Димитър ще бъдат отбелязани на връх Бузлуджа днес. Организатор на събитията е Община Казанлък. Х...