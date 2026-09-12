На Бузлуджа честват 146 г. от подвига на четата на Хаджи Димитър

Казанлък. 146 години от подвига на четата на Хаджи Димитър ще бъдат отбелязани на връх Бузлуджа днес. Организатор на събитията е Община Казанлък. Х...