Ла Мари от Чамбао пред "Стандарт": Вдъхновението ми идва от природата
Мечтая всички животни и хора да са свободни Снощи испанската формация Чамбао заби в зала 1 на НДК, а Ла Мари от групата даде специално интервю пред "...
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Мечтая всички животни и хора да са свободни Снощи испанската формация Чамбао заби в зала 1 на НДК, а Ла Мари от групата даде специално интервю пред "...
Oграничен брой промоционални билети за предстоящите концерти на CHAMBAO в София и Варна бях пуснати тази сутрин в мрежата на Еventim в цялата страна....
Само 12 билета на промоционална цена са останали до изчерпване на предвидените количества. Чамбао идват у нас за 2 концерта, които ще се състоят на 3...
Музикантите от "Чамбао" се разкрасиха и освежиха вчера преди концерта си във "Виктория Спа", позната като единствената спа верига с азиатски техники в...