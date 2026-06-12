Верижна катастрофа в столицата
Верижна катастрофа е станала днес около 11 часа на Цариградско шосе, в посока център. Малко след светофара на Горубляне са се сбъскали 11 автомобила....
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Верижна катастрофа е станала днес около 11 часа на Цариградско шосе, в посока център. Малко след светофара на Горубляне са се сбъскали 11 автомобила....